Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Альфа-Банк запустил денежные переводы с карты физического лица на бизнес-карту компании или индивидуального предпринимателя. Отправить деньги можно круглосуточно с помощью сервиса P2P-переводов Альфа-Банка или аналогичных сервисов других банков. Переводы доступны по всем бизнес- и корпоративным картам банка. Зачисление происходит мгновенно, комиссия с получателя не взимается. При этом предприниматель может сразу же распоряжаться поступившими денежными средствами.

Россельхозбанк запустил акцию «Карта «Своя» — твои новые возможности» для новых владельцев дебетовых и кредитных карт платежной системы Mastercard, по тарифным планам карт «Своя» или «Своя кредитная карта». В рамках акции максимальный кешбэк для таких клиентов повысится до 16%.