Больше половины россиян, у которых уже есть ипотека, хотели бы взять еще одну, и главным образом для того, чтобы увеличить жилплощадь, показало исследование Райффайзенбанка.

У 18% опрошенных было несколько ипотек: 16% брали ее дважды и 2% — трижды. Среди всех регионов подобное решение квартирного вопроса наиболее популярно в Екатеринбурге (22%), Москве и Новосибирске (по 17% в каждом городе).



При этом 54% россиян, у которые уже есть ипотека, хотели бы взять еще одну. 27% также не исключают для себя этот вариант решения квартирного вопроса.

Среди тех, у кого больше одной ипотеки, треть респондентов решили взять следующую в то время, когда еще выплачивали предыдущую. 26% — спустя два-три года после закрытия первого займа, 22% — спустя год.



Главная причина для второй и последующей ипотеки — желание купить жилье побольше. Ее обозначали 54% опрошенных. 19% приобретали недвижимость для детей, а 9% — для сдачи в аренду. Практически все опрошенные вторую ипотеку брали для покупки квартиры, 4% приобретали апартаменты, столько же — коттедж или дом.

Согласно опросу, 23% россиян брали первую ипотеку на 15 лет, 22% — на десять лет, 18% — на 20 лет. При этом больше половины респондентов рассчитались с займом раньше времени: у 29% ушло на это от двух до четырех лет, у 20% — пять лет, у 12% — семь.



Главной стратегией выплаты первой ипотеки у большинства опрошенных было досрочное погашение. Треть из них уменьшали сумму выплат, а четверть — срок. Только 11% не делали досрочного погашения. И только потому, что не было финансовой возможности.



В онлайн-опросе приняли участие более 4 тыс. жителей пяти крупных городов страны. Преимущественно это женщины в возрасте 26—45 лет с ежемесячным доходом от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.

