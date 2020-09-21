Группа Сбербанка отказалась от слова «банк» в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием «Сбер», выяснило РИА Новости.

Корреспондент РИА Новости в пятницу обратил внимание, что банк снял логотип со стены головного офиса на Вавилова, 19. Источник в кредитной организации тогда рассказал агентству, что новый логотип будет представлен 24 сентября. Логотип, под которым Сбербанк работает в настоящее время, появился десять лет назад и представляет собой светло-зеленый круг со смещенными влево галками, а рядом стоит название «Сбербанк». В новом логотипе осталась только первая часть названия — «Сбер». При этом из названия большинства компаний экосистем также будет убрано слово «банк».

Сбербанк разработал новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете. Заявка с изображением такого товарного знака уже зарегистрирована в Роспатенте. Она была подана еще в мае 2019 года, а зарегистрирована в июне текущего года. Исключительное право пользования данным товарным знаком предоставлено банку до конца мая 2029 года.

Источник: Сбербанк на следующей неделе представит новый логотип Его покажут на конференции 24 сентября.

При этом у каждой компании экосистемы Сбербанка будет собственный цвет в логотипе, рассказал источник в группе. Так, например, в логотипе сервиса в сфере медицины «СберЗдоровье» вторая часть названия компании выполнена в темно-розовом цвете, у сервиса «СберЛизинг» и компании «СберСтрахование» — в зеленом, а у компании «СберРешения» — в светло-синем.

Летом прошлого года Сбербанк сообщил, что думает над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, однако о вариантах логотипа для нее пока говорить рано. Под экосистемой понимают бизнес или сеть бизнесов, работающих в единой или соседних рыночных нишах и взаимодействующих и между собой, и с пользователями. Например, к ним относятся такие широко известные компании, как Google, Amazon и Facebook.