Российский союз автостраховщиков 21 сентября запустил новый сервис, позволяющий проверить, какие именно данные были указаны страхователем в заявлении на страхование и повлияли на расчет страховой премии при заключении договора ОСАГО. Это позволит автовладельцам, приобретающим полисы обязательной «автогражданки» через посредников, выявлять факты их недобросовестных действий, поясняют в РСА.

Кроме того, автовладельцы теперь смогут на месте ДТП проверить, действителен ли полис виновника аварии.

Как отметил президент профильного союза Игорь Юргенс, РСА фиксирует большое количество попыток оформить полис ОСАГО с недостоверными данными, например, неверно указав мощность автомобиля, территорию его использования и т. п. Такие манипуляции могут позволить снизить стоимость полиса обязательной «автогражданки», одновременно сделав его недействительным. Как правило, этим занимаются недобросовестные посредники с целью оформить полис существенно дешевле, получив с автовладельца «обычную» стоимость полиса.

Новый сервис позволяет проверить, какие именно параметры были указаны при оформлении полиса ОСАГО: марка и модель транспортного средства, мощность в лошадиных силах, ограничены ли список лиц, допущенных к управлению, и период использования транспортного средства, действует ли полис на дату проверки и т. п.



По словам Юргенса, в настоящее время в системе «АИС ОСАГО 2.0» работают фильтры, позволяющие отсеивать попытки оформить полис, указав при оформлении заведомо неверные данные. «Однако никакие технические решения не могут на 100% защитить от мошенничества. Новый сервис позволит автовладельцу самостоятельно проверить, какие именно данные были указаны при оформлении его полиса ОСАГО, если он оформлял его через посредника, а в случае аварии быстро выяснить на месте ДТП, действителен ли полис виновника происшествия», — указал глава РСА.

