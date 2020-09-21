Экономическая активность в РФ продолжает восстанавливаться умеренными темпами. Об этом свидетельствуют данные очередного выпуска «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от Центробанка.

«По мере постепенного исчерпания действия краткосрочного импульса от снятия большей части ограничительных мер экономическая активность продолжает восстанавливаться более умеренными темпами. Превышение платежей над «нормальным» уровнем продемонстрировало максимальное количество отраслей с начала наших наблюдений. Продолжилось постепенное улучшение динамики в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос. Финансовые потоки в экспортно ориентированных отраслях по-прежнему остаются на пониженных уровнях», — отмечается в материале.

В период с 7 по 11 сентября скользящее четырехнедельное среднее отклонение объема входящих платежей по отношению к «нормальному» уровню (среднему уровню дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года) составило минус 6% против минус 7% на предыдущей рабочей неделе (31 августа — 4 сентября). Входящие платежи без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления с конца августа соответствуют «нормальному» уровню.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, на рабочей неделе с 7 по 11 сентября наблюдалось незначительное сокращение входящих финансовых потоков. За последние четыре недели превышение «нормального» уровня снизилось до 5,9% с 6,1% неделей ранее.

Продолжается улучшение динамики инвестиционного спроса. На рабочей неделе с 7 по 11 сентября отклонение от «нормального» уровня входящих финансовых потоков по группе отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос, составило минус 4% против минус 5,4% неделей ранее.

Динамика входящих платежей в отраслях, ориентированных на экспорт, стабилизировалась на пониженных уровнях. В среднем за последние четыре недели отклонение составило минус 20,6% (минус 21,4% неделей ранее).

Из материала ЦБ следует, что превышение объема входящих платежей над «нормальным» уровнем было отмечено на отчетной неделе в половине отраслей (43 из 86), что является лучшим результатом для четырехнедельных скользящих с момента начала наблюдений (20 апреля).



В числе прочего в «Мониторинге» отмечается, что динамика как входящих, так и исходящих финансовых потоков в разрезе крупных отраслей во II квартале оказалась схожей с динамикой оценок изменения валовой добавленной стоимости, на основе которой Росстатом рассчитывается показатель ВВП. Это подтверждает высокую информативность данных по финансовым потокам как оперативного индикатора динамики экономической активности, подчеркивают в ЦБ.

