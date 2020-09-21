Совет директоров банка «Зенит» избрал директора финансового департамента кредитной организации Галину Лобову и руководителя блока управления рисками Наталью Тутову на должности заместителей председателя правления. Об этом в понедельник сообщили в финучреждении.

Галина Лобова в 2003 году окончила Уральский государственный технический университет по направлению «экономика и управление на предприятии». Начинала карьеру в МДМ Банке, в 2013 году занимала должность замдиректора финансового департамента Бинбанка. С октября 2017 года работает в банке «Зенит». В новой должности Лобова продолжит курировать управление финансами, бухгалтерию и казначейство.



Наталья Тутова окончила в 2000 году Финансовый университет при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Начинала карьеру в Европейском банке реконструкции и развития, с 2004 по 2006 год работала в банке «Интеза». С 2006 года занимала пост ассоциированного вице-президента с подчинением главному риск-менеджеру по России в банке «АБН-Амро». С 2008 по 2019 год возглавляла подразделения по кредитной политике и управлению рисками в Тойота-Банке, банке «Уралсиб». Входила в правление кредитных организаций. С февраля 2019 года работает в «Зените». В новой должности Тутова «продолжит совершенствовать управление рисками по всем ключевым направлениям деятельности кредитной организации», отмечается в релизе.

