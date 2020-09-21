Совокупная прибыль российских кредитных организаций за август оказалась заметно выше среднемесячной прошлогодней прибыли и июльского показателя, а за период с начала года составила в общей сложности 933 млрд рублей. Такие данные приводятся в материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2020 года» .

Активы банковского сектора в августе выросли на 0,6%, ключевым фактором роста остается кредитование, отмечает регулятор.

Корпоративный кредитный портфель в августе увеличился на 1,2%, что чуть ниже, чем в июле, но выше прошлогодних темпов. Розничное кредитование продолжает ускоряться — месячный темп прироста достиг 1,9% в августе.

Объем вкладов населения в августе практически не изменился, в то время как объем средств юридических лиц существенно увеличился — на 2,4%.

«В августе месячная прибыль кредитных организаций выросла до значительных 172 млрд рублей (доходность на капитал — около 20% в годовом выражении). Это выше среднемесячной прибыли по прошлому году (около 110 млрд рублей без учета влияния перехода на МСФО 9) и почти на треть лучше результата июля», — отмечают в Центробанке.

Как поясняется, рост прибыли в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля, а также увеличения чистого процентного и комиссионного дохода благодаря расширению кредитования и восстановлению деловой активности.

Прибыль с начала года составила 933 млрд рублей (доходность на капитал — 13% в годовом выражении). Выросли как количество, так и доля прибыльных банков: положительный финансовый результат в августе показали 268 банков (71% от общего количества), тогда как в июле таких банков было 258 (68%). При этом доля банков, прибыльных по итогам восьми месяцев 2020 года, составила 97% от активов банков.

Напомним, что по итогам прошлого года российские банки заработали в общей сложности 2 трлн рублей до налогов, а годовая чистая прибыль сектора составила 1,7 трлн рублей.

Источники собственных средств банковского сектора в августе 2020-го увеличились на 143 млрд рублей, до 10,5 трлн. Рост оказался меньше полученной прибыли в связи с убытком от переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход.

Данные по достаточности капитала сектора за август будут доступны позже, при этом ЦБ указывает, что в июле показатели незначительно снизились. Достаточность совокупного капитала уменьшилась на 0,03 процентного пункта, до 12,73%, вследствие опережающего роста активов, взвешенных по уровню риска (этот рост был обусловлен в первую очередь наращиванием кредитного портфеля и положительной переоценкой валютных активов на фоне ослабления курса рубля), по сравнению с размером капитала. Положительная динамика капитала поддерживалась полученной банками прибылью, докапитализацией двух крупных банков (в том числе за счет выпуска субординированных облигаций), а также сокращением вычетов из капитала. Показатели достаточности базового и основного капитала в июле уменьшились на 0,06 п. п. — до 9,65% и 10,44% соответственно.

«В целом банковский сектор обладает значительным запасом капитала. Мы оцениваем общий потенциал абсорбирования потерь на уровне около 5,9 трлн рублей… при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок. С учетом отмены с 1 сентября 2020 года надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, выданным до 31 августа 2019 года, запас капитала увеличится, по нашим оценкам, еще на 0,1 трлн рублей. Однако надо учитывать, что запас капитала распределен среди банков неравномерно», — указывают в ЦБ.



На 1 сентября 2020 года в России действовали 417 кредитных организаций (в том числе 378 банков), включая 11 системно значимых банков, доля которых в активах банковского сектора с учетом их 15 дочерних кредитных организаций составляет более 70%.