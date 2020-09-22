Руснарбанк повысил ставки по рублевым депозитам.

Доходность «Накопительного» составит 4,6—5,1% (прежде — 4,35—4,85%), а «Пенсионного» — 4,7—5,1% годовых (вместо 4,45—4,85%). Срок депозитов — 181, 367 и 730 дней.

По вкладу «Максимальный доход+» (на 1 098 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 3,86% (вместо 3,79%).

Минимальная сумма всех депозитов — 10 тыс. рублей.

«Универсальный ВИП» (от 3 млн рублей на 181, 367 и 730 дней) оформляется под 5,1—5,2% годовых (ранее — под 4,85—4,95%). Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Максимальный комфорт» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 4—4,5% годовых (ранее — под 3,75—4,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Пополнять можно все вклады, кроме депозита «Максимальный доход+».

При оформлении онлайн депозитов «Максимальный доход+», «Накопительный» и «Пенсионный» действуют повышенные процентные ставки.