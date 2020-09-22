В России нужно сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

«Я небольшой сторонник любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство, — это повышать налоги. Тогда не будет экономического роста. Лучше идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, но не повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки», — сказал Греф.