Чистая прибыль Почта Банка по итогам первого полугодия 2020 года составила 3,2 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает аналогичные показатели прошлого года (за первое полугодие 2019-го — 1,9 млрд рублей). Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.

«Несмотря на снижение деловой активности, вызванное пандемией, банк увеличил операционный доход за шесть месяцев 2020 года до 22,4 млрд рублей, или на 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход увеличился на 18% и достиг 22,7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход составил 14,1 млрд рублей, увеличившись на 3% по сравнению с показателями прошлого года», — сказано в сообщении.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за отчетный период вырос на 2% с начала года и составил 418 млрд рублей (411 млрд рублей по состоянию на 1 января 2020-го). Портфель кредитов наличными составил 355 млрд рублей, что 3% больше показателей на 1 января 2020-го (344 млрд рублей). Портфель кредитных карт увеличился на 5% до 22 млрд рублей (21 млрд рублей на 1 января 2020-го).

Портфель клиентских пассивов сократился с начала года на 4% и составил 375 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2020 года — 392 млрд рублей). Объем срочных вкладов сократился на 23% до 192 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2020 года — 249 млрд рублей). Объем средств клиентов на сберегательных и текущих счетах вырос на 27% и составил 182 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2020-го — 143 млрд рублей).