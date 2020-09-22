TCS Group Олега Тинькова, материнская структура Тинькофф Банка, ведет переговоры о своей продаже компании Yandex N.V., передает РБК со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте Лондонской фондовой биржи.

В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по 27,64 доллара, что в итоге составит около 5,48 млрд долларов. Таким образом, «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией в 8% к цене глобальных депозитарных расписок на закрытии торгов 21 сентября, указывает РБК.

Как указывает информагентство, акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group. По состоянию на 19:41 мск бумаги подскочили в цене на 3,21%, до 4 673 рублей.

«Яндекс» подтверждает информацию о переговорах с TCS Group Holding PLC («Тинькофф»), касающихся возможного предложения о покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф», говорится в сообщении , опубликованном позже во вторник, 22 сентября, на корпоративном сайте «Яндекса».

«Стороны пришли к принципиальному соглашению о сделке. Она подразумевает вознаграждение в форме денежных средств и акций «Яндекса» на общую сумму около 5,48 млрд долларов, или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф». В соответствии со стоимостью акций «Яндекса» на момент закрытия биржи 21 сентября 2020 года это означает премию на акцию «Тинькофф» величиной 8% относительно стоимости глобальных депозитарных расписок «Тинькофф» на момент закрытия биржи 21 сентября 2020 года, равной 25,6 доллара; 10,4% относительно средневзвешенной стоимости ГДР «Тинькофф» за месяц на момент закрытия биржи 21 сентября 2020 года, равной 25,04 доллара; 16,9% относительно средневзвешенной стоимости ГДР «Тинькофф» за три месяца на момент закрытия биржи 21 сентября 2020 года, равной 23,65 доллара», — указано в релизе.

По данным «Яндекса», окончательные условия сделки будут определены после завершения комплексной правовой проверки (в случае, если ее результаты удовлетворят компанию) и согласования обязывающих документов, в том числе согласования условий закрытия сделки. «Говорить о каких-либо обязывающих условиях предложения пока преждевременно», — подчеркивает потенциальный покупатель.

Как уточняется, в настоящее время «Яндекс» и «Тинькофф» предполагают, что потенциальная сделка будет реализована путем специальной схемы урегулирования на основании законодательства Кипра.

Предполагаемая сделка должна быть утверждена владельцами акций «Яндекса» класса А, а также на общем собрании акционеров, добавляют в компании.



Напомним, что еще прошлым летом в ходе ПМЭФ-19 основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что банк мог бы объединиться с «Яндексом». «Если бы были деньги на покупку — я бы ни минуты не думал, — сказал он тогда. — Хотя наша капитализация растет, через три года можно будет думать про покупку. Сейчас мы можем говорить про объединение. Идея объединения очень интересная, это было бы хорошо для нашей страны и компаний».

СМИ: «Яндекс» регистрирует обозначение «ЯБанк» и другие финансовые товарные знаки По мнению экспертов, «Яндекс» вполне может позволить себе купить или создать банк, к тому же сейчас можно стать виртуальным банком на базе инфраструктуры реального банка.

«У них нет другого пути. Внутри такой компании, как «Яндекс», должен быть банк. У них есть несколько вариантов. Первый — сделать собственный банк, второй — объединиться с другим игроком, если они хотят быть эффективной экосистемой, которая заточена на потребителя», — говорил банкир.

О возможности объединения компаний, в частности о покупке «Яндексом» части акций TCS как о наиболее вероятном сценарии слияния, писали вслед за этим аналитики Альфа-Банка.



В апреле этого года Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф Банка на фоне проблем со здоровьем. Ранее в этом году также стало известно о налоговых претензиях к банкиру в США.

В посте в Instagram, написанном в июне этого года, Тиньков заявил, что у основанной им группы больше возможностей для преодоления кризиса, чем у любого из конкурентов, так как с самого начала она была заточена на онлайн-работу, а также дал понять, что бизнес не будет продаваться.

