Спад в мировой экономике вследствие пандемии составит в текущем году более 4%, передает ТАСС со ссылкой на прогноз Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В докладе ЮНКТАД уточняется, что спад может составить 4,3% (прим. Банки.ру).

Поскольку внутренняя активность резко снижается почти повсеместно, это сказывается на экономике. «Мировая торговля в этом году сократится примерно на одну пятую, прямые иностранные инвестиции — на величину до 40%, а денежные переводы — более чем на 100 миллиардов долларов», — указывают эксперты.

Самое большое абсолютное падение объемов производства ожидается в развитых странах, причем в некоторых из них оно будет исчисляться двузначными цифрами. В то же время наиболее крупным «экономический и социальный ущерб будет в развивающемся мире, где высок уровень неформальной экономики, сырьевые товары и туризм являются основными источниками иностранной валюты, а финансовое пространство сковано горой долгов».

По прогнозам ЮНКТАД, «от 90 млн до 120 млн человек в развивающихся странах будут вынуждены жить в условиях крайней нищеты, а около 300 млн столкнутся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности». Как считают авторы доклада, особенно сильно может пострадать Латинская Америка, где падение производства в этом году ожидается на уровне 7,6%. В некоторых странах, в частности в Аргентине и Мексике, не исключено сокращение, исчисляемое двузначными цифрами. С этим будет контрастировать ситуация в Восточной Азии, где «рост останется в положительной зоне, хоть и значительно ниже, чем в 2019 году». Так, в Китае эксперты прогнозируют рост на 1,3%.



Согласно докладу, «только благодаря смелой целенаправленной бюджетной экспансии, осуществляемой под руководством стран с развитой экономикой, может быть обеспечено справедливое и устойчивое восстановление экономики после пандемии». По мнению ЮНКТАД, «с учетом ограниченности расходов во многих развивающихся странах потребуется значительная международная поддержка для обеспечения им необходимого пространства для маневра в бюджетно-финансовой сфере». Кроме того, как считают эксперты, «мир должен решить проблему гипернеравенства, чтобы успешно восстановить глобальную экономику» после пандемии.