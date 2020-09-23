Около ста банков в ближайшие три года уйдут с рынка, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов в интервью «Известиям» . По его мнению, около трети из них закроются добровольно, без вмешательства Банка России. Сухов отметил, что расширение клиентской базы — одна из его ключевых задач, и некорректно говорить, что она будет решаться за счет одного направления.

«Более того, развитие рейтингового бизнеса в банковском сегменте будет идти не столько вширь, сколько вглубь. Банки помогают клиентам развивать новые формы привлечения средств с финансовых рынков, растет потенциал для секьюритизации активов — ипотечных и не только — везде рейтинговая деятельность востребована. Пространство для экстенсивного роста рейтингов в банковском секторе имеется, но оно ограничено — в ближайшие три года количество банков сократится на сотню», — заявил глава АКРА.

«Думаю, около трети из этой сотни закроются добровольно — в последние годы набирает обороты тренд на цивилизованный выход из бизнеса. Многие банки теряют рентабельность, кризис и снижение ставок подстегнули эту тенденцию. Акционеры понимают, что сохранять убыточный банк — бесперспективное занятие и проще сдать лицензию. Похоже, Банк России не сдерживает этот процесс. Еще десяток организаций, может быть, чуть больше, присоединится к другим, более крупным», — пояснил Сухов.

Аналитики изучили деятельность банков с базовой лицензией Данные о структуре вложений банков с базовой лицензией демонстрируют, что эти игроки не проявляют высокой кредитной активности, гласит один из выводов исследования.

По его словам, остальные уйдут через отзыв лицензии со всеми вытекающими последствиями: выплатами АСВ, потерями клиентов и т. д.

Он также отметил, что ситуация с оттоком вкладов и средств со счетов пока не катастрофична, но признал, что все больше средств переходят на финансовые рынки, в том числе на иностранные. «Катастрофы пока нет, но, например, если за месяц из сектора уходит 500 миллионов долларов валютных вкладов — это не здорово. Эти депозиты, как правило, принадлежат состоятельным людям. Как инструмент размещения капитала вклады теряют популярность. Все больше и больше средств переходят на финансовые рынки, в том числе на иностранные. Вместе с тем, несмотря на значительные цифры при разовых колебаниях, под риском оттока не более 15% от общего объема депозитов. Более половины средств размещены на депозитах до 1,4 миллиона рублей, которые гораздо менее мобильны», — пояснил Сухов.

По его мнению, некоторая часть банков для поддержания ликвидности будет вынуждена в большей степени обращаться к кредитам ЦБ или сдерживать развитие кредитования. Многим придется выходить на открытые рынки за возмещением утекающих ресурсов. Рентабельность некоторых кредитных организаций может пострадать, но платежеспособность — вряд ли, заявил глава АКРА.