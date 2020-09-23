В России в июле — августе этого года Интернетом не пользовались, по собственному признанию, 26,8 млн россиян в возрасте старше 12 лет, пишет РБК , ссылаясь на исследование Mediascope. Проект Web-Index отражает в целом интернет-поведение 122,4 млн человек, проживающих как в мегаполисах, так и в небольших городах и селах. Таким образом, Интернет не использовали почти 22% населения. Подавляющая часть из них — пожилые люди (почти 20,9 млн человек в возрасте 55 лет и старше).

Отличительной особенностью старшей возрастной группы (55 лет и более) является тот факт, что пока Интернет более активно осваивают пожилые мужчины. Среди них доля тех, кто активно не пользуется современными технологиями, около 43%, аналогичный показатель для женщин — почти 52%. Не являются пользователями 6% мужчин в возрасте 25–34 лет, аналогичный показатель для женщин такого же возраста — менее 4%. В целом из 5,9 млн человек до 55 лет, которые до сих пор не пользовались Интернетом, более 3,3 млн — мужчины, почти 2,6 млн — женщины.

В установочном исследовании и в самом проекте Web-Index не задействованы военнослужащие по призыву и заключенные, уточняет Mediascope. Тем самым эти социальные группы не отражаются и среди тех, кто не использует Интернет.

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Одной из больших социальных групп, которая не пользуется Интернетом, могут быть люди с ограниченными возможностями, предположили эксперты. Масштабных исследований доступности Интернета для таких граждан не было больше пяти лет. В 2019 году Минтруд насчитывал в стране почти 12 млн человек с инвалидностью, из них 4,5 млн — инвалиды III группы. В целом среди молодого поколения не имеют доступа к Интернету в большинстве своем консерваторы, которые по разным причинам не пользуются Интернетом, а также люди, находящиеся за чертой бедности. Единственная причина для молодежи не использовать Интернет — техническая, то есть отсутствие мобильной или проводной сети или отсутствие устройств для доступа, считают эксперты.

У многих россиян нет денег на покупку компьютера или смартфона для выхода в Интернет, а также на оплату услуг операторов связи, отметили в Институте исследований Интернета. Во II квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии коронавируса, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 19,9 млн человек, что составляет 13,5% населения страны.