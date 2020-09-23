Пандемия привела к резкому падению объемов мировой торговли практически до уровня экономического кризиса 2008 года. Об этом сообщается в исследовании Агентства инноваций города Москвы.

По данным исследования, под влиянием пандемии объем мировой торговли в 2020 году может уменьшиться на 32%, что превысит падение, произошедшее после мирового экономического кризиса 2008–2009 годов. Обе рецессии значительно замедлили в целом положительные тренды развития мировой торговли. Глубина кризиса и скорость выхода из него будут зависеть от продолжительности вспышки COVID-19, возникновения новых волн и эффективности ответных мер. По данным Всемирной торговой организации, восстановление отрасли в случае реализации оптимистичного сценария произойдет в 2021 году.

Тренды развития сферы торговли в России схожи с мировыми: оборот розничной торговли в апреле 2020 года составил 76,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В значительной степени пострадали малый и средний бизнес, выручка которых в мае 2020 года сократилась на 40–70% по сравнению с маем 2019-го. По мнению экспертов, больше всего в кризис пострадали даже не малые, а средние компании, которым не хватило активов (как крупному бизнесу) и гибкости (как малому бизнесу) для того, чтобы справиться с ситуацией.

В ООН спрогнозировали масштабы сокращения мировой экономики в 2020 году Эксперты утверждают, что мировая торговля в 2020 году сократится примерно на одну пятую.

Текущий кризис способствовал формированию особого формата потребления с точки зрения расходов, категорий покупаемых товаров, каналов продаж и стратегии покупок. Анализ особенностей распространения COVID-19 в разных странах показывает, что по мере роста количества заболевших и введения ограничительных мер покупательский спрос прошел шесть этапов трансформации.

Отличительной характеристикой «кризисного потребления» стал почти двукратный рост количества покупок впрок, что стало серьезным вызовом для большинства ретейлеров. Если в 2019 году потребители чаще всего делали небольшие покупки на один день, то к июню 2020-го большая часть потребителей покупали товары на неделю или месяц. Сейчас ситуация в мире стабилизируется, происходит возвращение к привычной потребительской практике, однако в случае возникновения второй волны пандемии COVID-19, по оценкам экспертов агентства, все может повториться.