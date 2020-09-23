Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум, рост превысил 14% после решения Московской биржи повысить коридор торгов по бумагам компании, следует из данных торгов Московской биржи.

К 12:00 мск стоимость акций «Яндекса» выросла на 14,38% — до 5 604,4 рубля — нового исторического максимума.

Ранее в среду Московская биржа четвертый раз повысила границу ценового коридора — до 5 696,2 рубля и диапазона оценки рыночных рисков до 6 076,89 рубля акций компании «Яндекс».

Акции «Яндекса» растут, продолжая отыгрывать новости о покупке TCS Group.

Во вторник TCS Group Олега Тинькова объявила, что ведет переговоры о своей продаже компании Yandex N.V. В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по 27,64 доллара, что в итоге составит около 5,48 млрд долларов. Таким образом, «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией в 8% к цене глобальных депозитарных расписок на закрытии торгов 21 сентября. Основатель TCS Group Олег Тиньков сказал агентству Reuters, что не планирует покидать компанию после ее продажи «Яндексу».

«Слухи последних дней все же оказались реальностью. Флагман российской IT-индустрии поглощает наиболее быстрорастущий и высокорентабельный интернет-банк. Все же болезнь Олега Тинькова и ожидания замедления темпов роста бизнеса банка «Тинькофф» сделали свое дело. Миноритарным акционерам TCS, скорее всего, придется расставаться с вложением — акции после поглощения с высокой вероятностью могут уйти с рынка, а текущая рыночная оценка TCS не сильно отличается от цены продажи «Яндексу». Для самого «Яндекса» это может быть, безусловно, долгосрочно перспективным вложением, но в среднесрочной перспективе может привести к росту рисков по акциям», — прокомментировал главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев.



По словам ведущего аналитика «Открытие Брокера» по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, логика продажи Тинькофф Банка может быть связана с желанием «обналичить» созданный бизнес, перевести его для владельца из стратегических в портфельные инвестиции.

«Как правило, основатели сталкиваются с этим тогда, когда ресурсов на дальнейший взрывной рост не хватает, появляются другие возможности для более эффективного роста капитала или ввиду тех или иных причин возникает необходимость или желание дистанцироваться от активного управления компанией. Покупка для «Яндекса» кажется вполне логичной, так как Тинькофф Банк старается максимально использовать современные цифровые технологии в финансовой сфере и отчасти является IT-компанией. Такой альянс мог бы создать очень сильного игрока в области информационно-финансовых технологий», — пояснил он.

Акции «Яндекса» и TCS Group Holding можно купить на Банки.ру.