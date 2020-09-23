Банкир Олег Тиньков заявил, что сделка с «Яндексом» предусматривает сохранение бренда «Тинькофф» и всей команды банка. При этом интеграция компаний будет минимальной, об этом Тиньков сообщил ТАСС.



«Сделка еще в стадии переговоров... Предусматривает сохранение бренда «Тинькофф» и полное сохранение команды с минимум интеграции с «Яндексом». Мы видим огромные синергии в объединении с «Яндексом», а для клиентов все будет по-старому, даже лучше: как пример сделка Facebook — Instagram», — сказал он.

Цена акций «Яндекса» обновила исторический максимум Цена бумаг растет, продолжая отыгрывать новости о покупке TCS Group.

Также банкир добавил, что вместе с действующим председателем правления TCS Group Оливером Хьюзом продолжит развивать банк в России. «Я и Оливер, и вся команда остаемся в компании и дальше будем строить самый крутой и большой частный банк в стране», — отметил Тиньков.

Во вторник TCS Group Олега Тинькова объявила, что ведет переговоры о своей продаже компании Yandex N.V. В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по 27,64 доллара, что в итоге составит около 5,48 млрд долларов. Таким образом, «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией в 8% к цене глобальных депозитарных расписок на закрытии торгов 21 сентября. Основатель TCS Group Олег Тиньков сказал агентству Reuters, что не планирует покидать компанию после ее продажи «Яндексу».

