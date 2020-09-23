Покупка Тинькофф Банка компанией «Яндекс» будет очень позитивным событием для российского рынка, которое позволит избежать монополии Сбербанка. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«На мой взгляд, это очень позитивный сигнал, очень позитивное явление, когда появляется еще одна компания, я бы сказал, мирового уровня, которая сможет конкурировать, с одной стороны, со Сбербанком, а с другой стороны — с аналогичными по профилю компаниями, которые все больше и больше появляются и развиваются на мировых рынках», — сказал он.

Аксаков отметил, что в результате сделки на рынке появится схожая по профилю со Сбербанком компания, которая сможет составить конкуренцию банковскому гиганту и не допустить монополизации. При этом особую роль играет то, что это будет полностью частная компания, указал он.

«Сбербанк… создает экосистему, где банк — только одна из частей этой системы. Но при этом, активно внедряя новые технологии, он становится все больше и больше и, естественно, возникает угроза монополизации рынка. А появление еще одного схожего по профилю института — это конкуренция на мегауровне. Это будет помогать Сбербанку не дремать», — считает депутат.

По его мнению, в результате конкуренции Сбербанка и альянса «Яндекса» и группы «Тинькофф» начнется активная борьба за клиентов, что приведет к повышению качества и удешевлению услуг во многих сферах, где присутствуют эти экосистемы.



Накануне стало известно, что «Яндекс» договаривается с TCS Group, материнской структурой Тинькофф Банка, о ее покупке. Сумма сделки может составить 5,48 млрд долларов.