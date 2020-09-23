Требования по сохранению численности занятых соблюдают большинство предприятий, получивших льготные кредиты. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ.

Как стало известно ранее во вторник, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в правительство, предупредив, что предприятия, которые в июне в спешке оформляли льготные кредиты под 2% на поддержку занятости, могли невольно нарушить обязательное для последующего списания займа и процентов условие о сохранении штата сотрудников. По его словам, проблема заключается в том, что на момент выдачи кредитов банкам была недоступна официальная информация о численности сотрудников на предприятиях на 1 июня и они руководствовались данными за апрель. Не зная об этом, предприниматели могли сократить штат сотрудников относительно апреля и будут вынуждены вернуть деньги с процентами по полной ставке, рассказал Титов.

Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2% Предприниматели могли сократить штат сотрудников относительно апреля и будут вынуждены вернуть деньги с процентами по полной ставке.

МЭР в своем комментарии подчеркивает, что, по информации ключевых операторов программы «ФОТ 2.0», требования по сохранению численности занятых соблюдают не менее 95% заемщиков.

«Программа «ФОТ 2.0» стартовала с 1 июня. Правительством еще в мае был озвучен запуск второго этапа льготного кредитования пострадавших отраслей, прежде всего в МСП. Банки-участники при рассмотрении заявок ориентировались на информационный сервис ФНС России, где публикуются данные по занятости Пенсионного фонда РФ. В период с 1 по 25 июня 2020 года в информационном сервисе ФНС были доступны сведения о численности работников на 1 мая 2020 года», — указывают в министерстве.

«Программа «ФОТ 2.0» стала продолжением льготных кредитов «ФОТ 0» и субсидий на сохранение занятости. Таким образом, значительная часть участников программы либо уже выполняли условия сохранения численности, потому что были участниками льготных кредитов «ФОТ 0», либо имели возможность взвесить все за и против участия в новой программе. Неоспоримым преимуществом является возможность полного списания задолженности по итогам льготного периода. Предприниматели, которые не смогут выполнить условий программ со стопроцентным списанием кредитов, в любом случае пользуются льготным периодом кредитования под нулевую ставку. И то что компаниями с численностью сотрудников порядка 5 миллионов человек было заключено 205,8 тысячи кредитных соглашений на сумму 422,9 миллиарда рублей, говорит, что программа отвечала запросам бизнеса», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По ее словам, «Минэкономразвития России вместе с ЦБ РФ и банками-участниками еженедельно мониторят, как идет реализация программы. На совещании 8 сентября банки — ключевые операторы программы, которые выдали порядка 85% льготных кредитов, отметили, что требования по сохранению численности занятых на предприятиях — участниках «ФОТ 2.0» соблюдают не менее 95% заемщиков».



Согласно данным ФНС России по итогам июля 2020 года, сокращение количества сотрудников более чем на 20% наблюдается только в 0,37% компаний из числа заключивших кредитные соглашения, на них приходится 0,09% кредитного портфеля.