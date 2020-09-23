«Тинькофф» разработал и запустил в эксплуатацию новую модель инновационных банкоматов под названием «Пуля». «В числе основных особенностей нового устройства — экран в 32 дюйма и необычный эргономичный дизайн: «Пуля» стала первым круглым банкоматом в России», — отмечается в сообщении Тинькофф Банка.



Уточняется, что дизайн нового банкомата разработан собственными силами группы. «Округлые стороны, сужающиеся кверху, придают ему сходство с пулей», — поясняет «Тинькофф».

При этом банкомат спроектирован так, что, несмотря на увеличенные размеры экрана, видеть информацию на нем сможет только человек, пользующийся устройством в данный момент, подчеркивают в банке.

Первая модель «Пули» установлена в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» в Москве.

С помощью «Пули» клиент может выполнять все привычные операции: вносить и снимать наличные с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов и т. д. «Пуля» не печатает бумажные чеки — вместо этого клиент получает электронный чек на смартфон.

«Банкомат оснащен современным ресайклинговым модулем, поддерживающим существующие стандарты безопасности PCI DSS и технологии шифрования 3DES и RSA, а также имеет сертификацию Банка России», — указано в релизе.

В банке напоминают, что ранее он разработал и запустил первую в России модель полностью цифрового банкомата «Кеша» — «также с рекордным 32-дюймовым экраном, без клавиатуры и без функции печати чеков». «Кеши» сейчас устанавливаются в разных городах России.



В настоящее время сеть банкоматов «Тинькофф» насчитывает свыше 1,5 тыс. устройств на территории всей России, все они являются ресайклерами и поддерживают функцию бесконтактного обслуживания.

