Сбербанк не боится конкуренции и уважает других игроков рынка. Соответствующий комментарий главы кредитной организации Германа Грефа приводится в материале Bloomberg , посвященном обсуждаемой сделке по покупке «Яндексом» группы «Тинькофф».

«Мы не боимся конкуренции и уважаем наших конкурентов», — заявил Греф.

Накануне стало известно о переговорах по приобретению «Яндексом» группы TCS Group Holding PLC («Тинькофф») за 5,48 млрд долларов. Основатель группы Олег Тиньков написал в этой связи в Instagram , что продолжит заниматься Тинькофф Банком, для клиентов которого «ничего не поменяется, а станет даже еще лучше». Также он дал понять, что бренд «Тинькофф» будет сохранен.

«Яндекс» договаривается о покупке 100% группы «Тинькофф» В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по 27,64 доллара, что в итоге составит около 5,48 млрд долларов.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, появление у крупнейшего российского банка, строящего свою экосистему, крупного конкурента в лице альянса «Яндекса» и «Тинькофф» позволит избежать монополизации рынка и «будет помогать Сбербанку не дремать».

По словам аналитика ВТБ Михаила Шлемова, которого цитирует Bloomberg, сделка «Яндекса» и «Тинькофф» усложнит для Сбербанка задачу создания конкурентоспособной экосистемы и может мотивировать его на углубление сотрудничества с Mail.ru.

Напомним, что летом этого года Сбербанк и «Яндекс» объявили о «разводе» с выкупом «Яндексом» у Сбербанка доли в «Яндекс.Маркете», а Сбербанком — доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах».



По данным СМИ, в новом логотипе, который группа Сбербанка официально представит 24 сентября, она отказалась от слова «банк» — теперь экосистема будет работать под названием «Сбер».

