Хоум Кредит Банк с 1 октября снимает ограничение на выплату кешбэка за покупки в интернет-магазинах. Клиенты финучреждения смогут вновь получать кешбэк за все покупки, оплаченные картами с программой лояльности «Польза», говорится в релизе кредитной организации.

Кешбэк возвращается во всех категориях, на которые ранее распространялись ограничения: продукты питания, кафе и рестораны; здоровье и красота; бытовая техника и электроника; одежда и товары повседневного спроса.

Временные изменения в программе лояльности были связаны с решением Банка России на фоне пандемии коронавируса: ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам для ряда торгово-сервисных предприятий.

«Сейчас ограничения, введенные ранее регулятором, сняты. Поэтому мы вновь можем в полном объеме возвращать кешбэк за покупки в Интернете. Благодаря картам с программой «Польза» клиенты могут получать до 22% кешбэка за покупки, возвращать их на карту в личном кабинете и тратить по своему усмотрению», — прокомментировала руководитель направления развития программ лояльности Хоум Кредит Банка Ирина Шаповалова.