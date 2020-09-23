Альфа-Банк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Теперь для готовых квартир и таунхаусов минимальный взнос составляет 15%, а для строящегося жилья — 10% от стоимости объекта, сообщили в кредитной организации.

Кроме того, банк улучшил условия по рефинансированию. Максимальное отношение размера кредита к стоимости залога при рефинансировании теперь достигает 90% для строящегося и 85% для готового жилья.



Получить ипотеку в Альфа-Банке можно онлайн, при этом не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки — достаточно из мобильного приложения отправить выписку с зарплатного счета, напоминают в финучреждении.