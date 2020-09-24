Работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день, пишут «Известия» . Это следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе.

Так, на удаленный труд не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, следует из поправок. Также с дистанционным сотрудником нельзя будет расстаться за прогул — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены. Но если удаленный сотрудник весь день не выходит на связь, это может быть основанием для увольнения по инициативе работодателя. Дословно в поправках сказано о нарушении «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции».

Остальные основания для увольнения останутся прежними и будут распространяться как на традиционную, так и на удаленную работу, следует из проекта поправок.

Опрос: более 40% россиян считают, что компании должны доплачивать за работу из дома Около половины участников опроса полагают, что компании могут перевести своих сотрудников на «удаленку» навсегда.

Как считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, в случае с удаленной работой проблематично доказать сам факт опьянения — поэтому, видимо, и появляются такие формулировки. Также проверить трезвость сотрудника в принципе не всегда физически возможно, отметил эксперт.

Работодателю будет трудно доказать нахождение сотрудника в состоянии алкогольного опьянения по онлайн-изображению или записи, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Работник всегда может сказать, что просто плохо себя чувствовал, принял лекарства. Для наличия достаточных и достоверных доказательств для суда необходимы результаты медицинской экспертизы, возможности провести которую тоже ограничены.