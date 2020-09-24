📰 Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты, пишет «Коммерсант» . Речь идет о поправке в УК, УПК, КоАП, НК и закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов. В ведомстве подчеркивают, что окончательных решений по регулированию цифровых валют до сих пор нет в принципе: мировая практика и рекомендации ФАТФ предлагают два варианта — контролируемый оборот или полный запрет, обсуждаются оба.

📰 Участник рынка виртуальных автоматических телефонных станций — компания «Манго Телеком» приобрела сервис аналитики, отслеживания звонков и управления рекламой Calltouch, пишет «Коммерсант» . По экспертным оценкам, стоимость актива могла превысить 1 млрд рублей. В «Манго Телекоме» ожидают, что совокупная выручка компаний в 2021 году составит 5 млрд рублей.

📰 Минфин ужесточает правила подачи налоговых деклараций — налоговая декларация будет признаваться неподанной, если ее подаст человек, не уполномоченный представлять организацию, пишут «Ведомости» . Основаниями для непринятия налоговой декларации также могут оказаться недостоверные сведения об организации или ее отсутствие в ЕГРЮЛе, исключение компании или ИП из реестра. Это может усложнить работу компаний, считают юристы.



📰 Российские инвесторы все больше предпочитают иностранные акции — объем торгов иностранными акциями на российском рынке в августе составил 1,53 трлн рублей, превысив объем торгов российскими на 9%, пишет «Коммерсант» . Динамика спроса на иностранные акции такова, что участники рыка и эксперты уже говорят о риске новых регуляторных ограничений лишь недавно полноценно запущенных торгов. Речь идет как о защите российских эмитентов, так и о снижении спроса на доллары, который активно подстегивается торгами иностранными акциями.

📰 МТС Банк собирается более чем втрое увеличить количество POS-терминалов для расширения эквайрингового бизнеса в 2021–2022 годах, пишет «Коммерсант» . На 2021 год он приобретет 16,9 тыс. POS-терминалов и пин-падов различного типа. За счет расширения оборудования в 2021 году банк планирует рост оборота более чем на 20%. Поддержку проекту окажет развитие бизнеса с материнской компанией МТС, часть терминалов которой обслуживает Сбербанк. Потенциально подобное расширение сети должно заметно увеличить выручку банка.

📰 Правительство, вынесшее на формальное утверждение проект Общенационального плана восстановления экономики, уже готовится к началу реализации его второго этапа — к принятию мер по оживлению потребительского спроса и росту частных инвестиций. Об этом пишет «Коммерсант» . В дальнейшем, в 2022–2024 годах, правительство рассчитывает привлекать частные средства не только для восстановления экономики, но и для достижения национальных целей.