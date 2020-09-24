Сбербанк представил обновленный тип отделений и банкоматов с биометрическими функциями. Новинки были показаны на конференции «СберКонф».



В новом отделении большинство операций можно выполнить онлайн. В нем не будет касс и перегородок, вместо этого будут установлены круглые столики, где можно будет обсудить вопросы со специалистом и выпить кофе. В офисе также будет детский уголок.

«Мы упростили обслуживание, поэтому никаких барьеров, никаких бронестекол… Система биометрии узнает вас по лицу и поможет осуществить операцию без паспорта», — сообщил зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

Функцией лицевой биометрии оснащены и банкоматы с обновленным дизайном. Также в него добавлена опция голосового управления. По словам Ведяхина, с помощью нового банкомата можно будет вызвать такси, заказать еду или купить билет в кино.