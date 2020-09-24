«Сбер» представил семейство виртуальных ассистентов «Салют» с разными характерами, привычками и мировоззрением. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сбер», «Джой» и «Афина» — так зовут виртуальных ассистентов, которые совсем скоро станут доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях «Сбербанк Онлайн» и «СберСалют», так и в ряде смарт-устройств под брендом «Сбер» и не только», — говорится в релизе. В частности, «Салют» будет доступен на «умной» приставке для телевизора SmartBox и смарт-дисплее «СберПортал».

Сбер — продвинутый, разбирается в технологиях. Любит красивые, сложные аббревиатуры, при этом легок в общении. Интроверт, ценит порядок, но не прочь подурачиться и поиграть. Говорит голосом актера дубляжа Даниила Щебланова.

Джой — жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя. Оптимист и экстраверт, но уважает личные границы. Говорит голосом актрисы дубляжа Татьяны Ермиловой.

Афина — стремится сделать своего пользователя максимально продуктивным и эффективным, помогает структурировать дела. Следует правилам и соблюдает порядок во всем, систематизирует информацию. Ее озвучила телеведущая Анастасия Чернобровина.

«Ассистентов семейства «Салют» отличает высокий эмоциональный интеллект: благодаря продвинутой диалоговой платформе каждый персонаж способен поддерживать диалог в свойственной только ему манере», — отмечает CEO SberDevices (компания экосистемы «Сбера») Константин Круглов.



Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги родственникам или оплатить мобильную связь. Все ассистенты обладают одинаковым набором способностей, поэтому, выбирая одного из них или переключаясь между ними, пользователь в любом случае получает все возможности технологической платформы и экосистемы «Сбера».

«Чтобы активировать виртуального ассистента на своем смарт-устройстве, достаточно поприветствовать его словом «Салют!», тогда на обращение ответит выбранный в начале взаимодействия персонаж. Либо можно сказать: «Салют, Сбер!» или «Салют, Афина!», если хочется обратиться сразу к конкретному помощнику», — пояснили в банке.