🔹 Нормативы Банка России нарушали в августе десять российских банков из раскрывающих свою отчетность. Все банки-нарушители находятся в процессе финансового оздоровления. Три банка в августе неоднократно допускали уменьшение значения норматива достаточности базового капитала Н1.1 до уровня ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.



🔹 Сбербанк провел конференцию «СберКонф», на которой обещал рассказать о самой большой трансформации банка за всю его историю. Но объявленные новшества не вызвали каких-либо заметных движений котировок. Обыкновенные и привилегированные акции банка с начала торгов на Московской бирже снижались в пределах 1%. Ранее в четверг глава Сбербанка Герман Греф официально объявил о смене логотипа группы. Вместе с тем сегодня был представлен новый формат отделения: без касс и перегородок, с кофейными столиками и детским уголком. Еще одна новинка от Сбербанка — это первый мультихарактерный виртуальный ассистент «Салют».

🔹 В Системе быстрых платежей (СБП) пока отсутствует процедура оспаривания трансакций при оплате товаров и услуг, что может привести к проблеме защиты клиентов от недобросовестных продавцов и снизить привлекательность QR-платежей по сравнению с картами. Об этом рассказали представители банков. В Национальной системе платежных карт (НСПК) обещают начать пилотирование этого механизма в ближайшие месяцы.

🔹 Работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день. Это следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе. Так, на удаленный труд не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, следует из поправок. Также с дистанционным сотрудником нельзя будет расстаться за прогул — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены. Но если удаленный сотрудник весь день не выходит на связь, это может быть основанием для увольнения по инициативе работодателя.