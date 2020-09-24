Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Авангард» на уровне «ВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом и рейтинг его облигаций также на уровне «ВВ+(RU)». Об этом в четверг сообщили в агентстве.

Кредитный рейтинг банка «обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, критическим риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности», поясняется в релизе.

«Кредитоспособность «Авангарда» устойчива в краткосрочной перспективе при повышенной чувствительности к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в Российской Федерации», — полагают аналитики.

Они указывают, что «стратегия «Авангарда» заключается в наращивании безрискового (трансакционного) дохода и в увеличении ликвидных активов на балансе на фоне сокращения принятого кредитного риска, связанного с высокими, по мнению банка, рисками операционной среды. В целях поддержки клиентов в период действия карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, «Авангард» предоставил им льготные условия обслуживания, что привело к снижению комиссионных доходов банка в первом полугодии 2020 года. Ожидается, что эти меры являются временными и в следующем году комиссионные доходы банка возобновят свой рост».

Критическую оценку риск-профиля банка эксперты объясняют низким качеством его кредитного портфеля (28% активов) с учетом высокой доли проблемных и потенциально проблемных кредитов — около 50% (в том числе 21,2% портфеля приходится на кредиты с просрочкой более 90 дней).



В числе прочего отмечается высокий уровень достаточности капитала банка по регулятивным стандартам. Способность банка к генерации капитала оценивается как очень высокая.