Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Арсенал», рассчитывает через суд взыскать с его бывших руководителей более 242 млн рублей, следует из сообщения , опубликованного на сайте АСВ.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 21 сентября. Ответчиками по нему выступают 18 человек из числа лиц, контролировавших банк: Игорь Шапиро, Сергей Доброхотов, Александр Панфилов, Светлана Ким, Николай Пенкин, Сергей Бежанов, Андриан Николаев, Олег Дуканов, Юрий Пирогов, Татьяна Шпенева, Татьяна Родзина, Марем Аслаханова, Анзор Зубкаев, Ислам Садыхов, Вячеслав Сивко, Римма Афандиева, Алексей Сусляков и Елена Иванова.

«21 сентября 2020 года в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о взыскании убытков с контролировавших банк лиц <...> в общем размере 242 114 692,24 рубля», — говорится в сообщении.

Напомним, «Арсенал» лишился лицензии 21 сентября 2017-го и был признан банкротом в январе 2018 года. Временная администрация банка «Арсенал», назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, выявила сделки, направленные на вывод активов из кредитной организации. Сообщалось, что из нее вывели около 160 млн рублей.