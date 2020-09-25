Альфа-Банк запустил денежные переводы с карты физического лица на бизнес-карту компании или индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Это удобный и быстрый способ пополнения счета организации для оплаты комиссий банка или повседневных трат организации, таких как покупки в онлайн- и офлайн-магазинах, расчеты в командировках, представительские расходы», — говорится в релизе.



Отправить деньги можно круглосуточно с помощью сервиса P2P-переводов Альфа-Банка или аналогичных сервисов других банков. Переводы доступны по всем бизнес- и корпоративным картам банка. Зачисление происходит мгновенно, комиссия с получателя не взимается. При этом предприниматель может сразу же распоряжаться поступившими денежными средствами.

Перевод возможен только в рублях. Максимальная сумма, которую может получить компания в течение месяца, — 100 тыс. рублей по всем счетам. Снятие наличных ограничено лимитом в 300 тыс. рублей в день и 5 млн в месяц.

