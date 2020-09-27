Банк ДОМ.РФ установил новые категории повышенного кешбэка на IV квартал, сообщает пресс-служба кредитной организации. Так, с 1 октября по 31 декабря клиенты будут получать вознаграждение в размере 5% на шопинг, покупки в магазинах подарков и сувениров, аптеках, оплату услуг в салонах красоты и SPA-салонах, а также на ремонт и обустройство квартиры, дома или дачи.

«Возврат денежных средств по покупкам в категориях для повышенного кешбэка происходит при общей сумме покупок от 15 тыс. рублей в месяц. По операциям в иных категориях денежные средства будут возвращаться в размере 0,5% при общей сумме покупок от 5 тыс. рублей», — говорится в релизе.

Банк ДОМ.РФ ранее разработал сервис для организации путешествий (travel.domrfbank.ru), который позволяет получить кешбэк в размере 10% при бронировании отеля. Кроме того, до 30 ноября клиенты банка получают кешбэк в размере 3% на оплату услуг ЖКХ.



Информация о действующих категориях для начисления повышенного кешбэка доступна в мобильном приложении банка на платформах iOS и Android в разделе «Информация по карте».

