Чистая прибыль банка «Открытие» по итогам восьми месяцев 2020 года составила 24,8 млрд рублей по РСБУ (30,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года), за август — 0,3 млрд рублей. На снижение прибыли повлияли созданные банком за восемь месяцев 2020-го резервы на возможные потери (эффект -6 млрд рублей), говорится в релизе финучреждения.



Активы банка «Открытие» за восемь месяцев выросли на 97 млрд рублей (+4%) до 2,4 трлн рублей. Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 190 млрд рублей (+13%) до 1,6 трлн рублей.

Объем средств клиентов вырос на 27 млрд (+2%) до 1,8 трлн рублей за счет роста средств физических лиц (+3% до 938 млрд рублей). Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 82,1 млрд рублей.

«Процентные доходы по кредитному портфелю, которые являются одним из ключевых источников доходов банка, выросли на 28% до 71,4 млрд рублей по итогам восьми месяцев 2020 года. Чистый комиссионный доход банка по итогам восьми месяцев составил 14,9 млрд рублей, что сопоставимо с показателем за аналогичный период прошлого года (15,2 млрд рублей) и свидетельствует о восстановлении рынка во втором полугодии 2020 года», — сказано в сообщении.

Операционные расходы банка за восемь месяцев 2020-го составили 42,5 млрд рублей, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.