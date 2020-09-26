🔸 Страхователи больше не хотят видеть страховщиков, предпочитая решать вопросы онлайн. Страховщики отвечают взаимностью, соревнуясь в скорости оказания дистанционных услуг. О том, как работает урегулирование страхового случая онлайн и кому это выгодно, читаем здесь.

🔸 Пока акции и золото бьют рекорды, все больше инвесторов задумываются о том, что коррекция не за горами. Традиционный способ защититься от падения — нарастить долю государственных облигаций. Все ли они одинаково полезны, узнаем из статьи «Какие облигации спасут от обесценения рубля».

🔸 Каждый третий вкладчик планирует забрать из банка депозит. Из-за снижающихся ставок и перспективы взимания подоходного налога с процентов по вкладам граждане задумались об альтернативах депозитам. О том, как заменить вклад дебетовой картой с процентом на остаток, рассказываем в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 «Тинькофф» в июне объявил о запуске первого в своем роде банковского сервиса микроинвестирования — инвесткопилки. О том, чем она лучше обычных накопительных счетов и может ли такая «свинья» подъедать сбережения, узнаем в «Разборе Банки.ру».



🔸 Клиент Морского Банка пытался перевести 2 тыс. рублей, но вместо этого получил полмиллиона. О том, как банки ошибаются в пользу клиентов и почему такие «подарки судьбы» лучше не трогать, узнаем из публикации.