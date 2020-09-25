Бывшим начальнику УМВД по Екатеринбургу и заместителю председателя правления банка предъявлены обвинения по статьям о получении и даче взятки. Об этом накануне сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге бывший начальник городского управления внутренних дел Игорь Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения.

«По результатам следственных действий получены доказательства, достаточные для задержания и привлечения к уголовной ответственности участников коррупционных схем», — говорится в релизе СК.

Игорю Трифонову и Олегу Коноплеву предъявлены обвинения по статьям о получении и даче взятки в особо крупном размере соответственно.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Расследование уголовного дела продолжается», — указывают в СК.