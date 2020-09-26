Альфа-Банк исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы России, раскрыв необходимые сведения и прекратив «необоснованное использование утверждений, указывающих на превосходство продуктов банка». Об этом сообщается на сайте ФАС.

Служба напоминает, что 7 августа этого года выдала банку предупреждение, указав на необходимость прекращения действий, которые содержали признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«На своем официальном сайте кредитная организация при описании премиальных услуг использовала фразу «Лучшее премиальное обслуживание в России, по данным агентства Frank Research Group», услуг ипотеки — утверждение «Лучшая ипотека в России по версии международного журнала Global Finance», а при описании карт употребила фразу «Лучшая зарплатная карта» без указания надлежащих оснований, — рассказывают антимонопольщики. — В соответствии с выданным предупреждением банку следовало прекратить использование соответствующих фраз без одновременного раскрытия информации об объективных характеристиках сравнения и источниках, подтверждающих достоверность соответствующих «званий».

ФАС выдала Альфа-Банку предупреждение за некорректное сравнение услуг Срок исполнения предупреждения — 20 дней с даты его получения.

В установленные сроки Альфа-Банк представил в ФАС России сведения об исполнении предупреждения, указывают в службе.

«Банк прекратил использовать фразы, не подкрепленные объективными данными, а отдельные утверждения, в свою очередь, были дополнены или изменены банком в соответствии с предупреждением», — уточнила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.

Так, на официальном сайте банка в разделе «Премиум», где банк отмечал «Лучшее премиальное обслуживание в России, по данным агентства Frank Research Group», одновременно с указанной фразой на странице была добавлена информация, содержащая более точные формулировки, а именно — что «Альфа-Банк признан банком с лучшей программой премиального обслуживания по результатам исследования «Premium Banking в России» агентства Frank RG в 2019 году».

В разделе «Ипотека» фразу «Лучшая ипотека в России» банк заменил на «Лучший ипотечный банк Восточной Европы 2019 года по версии журнала Global Finance в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards».

Таким образом, банк указал необходимые характеристики и параметры проведения сравнения, в частности период исследования, а также сведения о номинациях, на основании которых продукты кредитной организации были признаны обладающими соответствующими преимуществами.

«В подразделе «Зарплатные карты» раздела «Карты» банк прекратил использовать фразу «Лучшая зарплатная карта». Вместо нее банк сделал акцент на отдельных преимуществах своего продукта. Информацию о прекращении использования соответствующих утверждений банк довел до сведения клиентов путем размещения пресс-релизов на официальном сайте», — отметила Сергеева.

«Также кредитная организация издала распоряжение о порядке подготовки и размещения информации на официальной странице банка в сети Интернет. В документе банк закрепил запрет на использование некорректного сравнения банка или его услуг с другими хозяйствующими субъектами — конкурентами путем использования слов «лучший», «самый», «первый», «номер один» и «только», а также путем необоснованной негативной оценки конкурентов», — говорится в релизе ФАС.

«Кроме того, соответствующее распоряжение закрепляет необходимость раскрытия при использовании сравнительных оборотов сведений об источниках, проводивших исследования, по результатам которых соответствующие «звания» были присвоены. Также следует указывать временной период проведения исследования и конкретные номинации», — добавляет заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Александра Нестерова.



В связи с исполнением Альфа-Банком предписания в полном объеме оснований для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и применения мер административной ответственности сейчас нет, заключают в ФАС.

