Личный визит коллекторов помогает вернуть к платежам 16% банковских должников и 20% граждан, имеющих просроченную задолженность перед микрофинансовыми организациями (МФО). Такие данные приводятся в исследовании компании IDF Eurasia, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

«16% банковских должников вносят оплату только после того, как представитель коллектора нанесет им личный визит и передаст на руки уведомление о том, что за заемщиком числится задолженность. Среди должников МФО данный показатель оказался выше — 20%», — отмечается в материале.

Большинству заемщиков (48% банковских и 57% должников МФО) для возврата к платежам необходимо взаимодействие посредством звонков, заказных писем и текстовых сообщений через СМС, электронную почту, социальные сети и мессенджеры. После первого телефонного звонка оплата поступает от 15% банковских клиентов и 10% клиентов МФО в течение нескольких дней. Понимание того, что дело дошло до судебного разбирательства, мотивирует на совершение выплаты 14% тех, кто должен банку, и 8% тех, кто имеет задолженность по микрозаймам.

Должники банков чаще самостоятельно гасят долг после просрочки с целью улучшения своей кредитной истории (7%), среди должников МФО этот показатель составляет 5%.

«Мы видим, что для достижения результата (в контексте исследуемой темы таковым является получение первого платежа) с каждым вторым заемщиком-должником необходимо коммуницировать совокупностью всех доступных методов. Стоит отметить, что здесь также сказалось влияние пандемии и самоизоляции, на фоне которых люди стали решать больше своих потребностей онлайн, и взаимодействие с коллекторами здесь не стало исключением», — комментирует генеральный директор ID Collect (входит в IDF Eurasia) Александр Васильев.

В опросе компании приняли участие 8 тыс. человек. Исследование основано на данных от клиентов банков и МФО, с которыми взаимодействовали крупнейшие коллекторские агентства из топ-15 в период с января по август 2020 года.