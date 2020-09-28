Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, пишет РБК . Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Банки считают, что предложенный правительством законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов.

Поправки запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба в двукратном размере. Как отмечается в письме АБР, условия, когда заемщик может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, слишком размыты. Там нет упоминания, что взыскать ущерб за навязанные услуги заемщик может только через суд. Так, клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего, пояснил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Больше всего участники рынка беспокоятся о влиянии нормы на сегмент кредитных карт и карт с овердрафтом. Потребитель может не только брать в долг у банка, но и переводить с кредитки средства или снимать наличные, как правило, с комиссией. Законопроект в текущей формулировке может создать риск «признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными», говорится в письме АБР. Также АРБ предупреждает, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными, что снизит долю безналичных расчетов в экономике. Участники рынка предлагают исключить норму о возврате денег за навязанную услугу из законопроекта или хотя бы снизить ответственность за нарушение.

По мнению экспертов, правовые риски для банков вполне реальны, хотя их масштаб в сегменте кредиток пока оценить нельзя. По сути, законопроект создает возможности для практически безрискового заработка, и банки могут столкнуться с повышенным спросом на кредиты со стороны недобросовестных заемщиков, считают эксперты. Но россияне вряд ли будут замотивированы оспаривать платные опции по кредиткам или иным продуктам: ущерб от навязывания услуг должен быть оценен и подтвержден, а это возможно только через суд.