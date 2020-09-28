Московский банк СберБанка и Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве подписали соглашение о сотрудничестве в целях совершенствования процедуры погашения задолженности по исполнительным производствам благодаря безналичным способам оплаты. Об этом сообщает пресс-служба Московского банка «Сбера».

Так, СберБанк обеспечил посетителям отдела судебных приставов по Юго-Восточному административному округу столицы возможность оплачивать свои долги безналичным и полностью бесконтактным способом; также обеспечена возможность такой оплаты на дому при посещении граждан судебными приставами. С помощью мобильного терминала СберБанка можно уплатить административные штрафы, задолженность по алиментам и совершить другие платежи, по которым осуществляется исполнительное производство. Долг может быть погашен полностью или частично.

В перспективе данный проект планируется внедрить во всех подразделениях ФССП по Москве.



«В ряде случаев накопившиеся долги своевременно не погашаются не из-за отсутствия средств, а в связи с нехваткой времени или неудобным графиком работы учреждений, через которые можно осуществить платеж. Теперь операция погашения займет не более минуты в режиме «здесь и сейчас», — комментирует вице-президент СберБанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.