В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%, рассказал в эксклюзивном интервью RT глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«По моему прогнозу, падение будет больше 4%, может быть, даже почти 5%. Но точно где-то между 4% и 5%», — подчеркнул Кудрин.

Тем не менее, по его словам, в настоящий момент «ситуация в экономике, безусловно, лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии». «На тот момент мы ожидали снижения ВВП на 8% по итогам года. Это было связано с тем, что Россия переживала и шок пандемии, остановки предприятий в ряде регионов, и шок низких цен на нефть», — отметил Кудрин.