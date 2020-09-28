СберБанк открыл первый офис нового поколения в Москве по адресу: Цветной бул., д. 2. Об этом сообщили в понедельник в банке, подчеркнув, что «в новом офисе клиентам будут продолжать предоставляться все прежние финансовые услуги, но их уровень будет совершенно другой».

Так, биометрия сделала возможным обслуживание без паспорта.

«Банкоматы сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения «Сбера». Снять деньги можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или просто по улыбке — на банкомате доступна система распознавания лиц. Эта уникальная технология применена в банкоматах впервые в мире», — рассказали в «Сбере».

​Сбербанк представил новое отделение и биометрический банкомат В новом отделении большинство операций можно выполнить онлайн.

Банк также «переосмыслил саму сущность банковского отделения», следует из релиза. «Пространство стало открытым, трансформируемым и безбарьерным. Все традиционные и новые услуги можно получить в любом удобном для клиента месте офиса. Сотрудники работают с планшетами, а все кассовые операции выполняет электронный кассир. В находящейся прямо в отделении кофейне можно провести дружескую встречу или просто отдохнуть от городского шума. Новый офис также оборудован для маломобильных посетителей. Юных гостей ждут знакомство с анимационными персонажами «Союзмультфильма» и познавательные развивающие игры», — отмечается в релизе.

В новом офисе «Сбера» можно отправить и получить посылку, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать смарт-дисплей SberPortal, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и «СберМаркет», купить билеты в кино и на концерты, заказать такси. Количество доступных продуктов и услуг будет постоянно расти, обещают в банке. Там добавляют, что пространство нового офиса может быть использовано для проведения различного рода мероприятий: мастер-классов, семинаров и дискуссионных клубов.



Как передает ТАСС , первый зампред правления банка Александр Ведяхин сообщил журналистам, что «Сбер» планирует открыть как минимум два-три отделения нового формата в каждом регионе России в 2021 году. Он уточнил, что офисы будут открываться во всех регионах страны, в основном в областных центрах, а затем в более отдаленных населенных пунктах. «В Москве в следующем году также будет открыто несколько новых офисов», — отметил Ведяхин. Кроме того, по его словам, «до конца года будет установлено 100 банкоматов нового типа, в 2021 году тираж продолжится».