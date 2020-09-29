Молодые люди в возрасте до 18 лет, впервые зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, получат дополнительный налоговый вычет в размере 12,1 тыс. рублей, пишет «Российская газета» . Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленный Минфином соответствующий законопроект.

Для всех самозанятых действует стандартный налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. По инициативе правительства в этом году самозанятым предоставлен дополнительный «налоговый капитал» в размере МРОТ, с 1 июля и до 31 декабря он применяется для полной оплаты налога на профессиональный доход, его неиспользованная часть в 2021 году будет аннулирована. Законопроект предлагает продлить его для людей в возрасте до 18 лет, впервые зарегистрировавшихся в качестве самозанятых.

Общая сумма льгот для них составит 22,1 тыс. рублей.