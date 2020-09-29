Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 15 копеек, а евро — на 25 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:08 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 79,67 рубля (плюс 59 копеек). Курс евро — 93 рубля (плюс 74 копейки) впервые с января 2016 года.

На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 79,75 рубля (плюс 67 копеек). Курс евро — 93,07 рубля (плюс 81 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром рубль останется под давлением, так как с повестки дня не сняты новые санкции Запада и вторая волна пандемии. Падение курса доллара ниже 78 рублей станет «бычьим» сигналом для российской валюты, прогнозировал эксперт.

«Сопротивлением по паре доллар/рубль выступает отметка 80, но мы ждем начала коррекции, не доходя до нее. Как минимум паре нужно бы сходить в район 78, где проходит верхняя граница восходящего канала от начала июня. И уже здесь будет решаться вопрос: либо вновь опуститься в канал и прощупать на прочность его нижнюю границу 76,5 рубля за доллар, либо развернуться вверх, пробивать «круглую» отметку 80 и тестировать исторические максимумы», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.