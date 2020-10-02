Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ улучшил условия «Дальневосточной ипотеки». Теперь приобрести вторичное жилье у юридического или физического лица можно не только на сельских территориях Дальневосточного федерального округа, но и на территориях любого муниципального образования Магаданской области и Чукотского автономного округа при условии заключения кредитного договора до конца 2021 года.



Райффайзенбанк расширяет ипотечное кредитование — начинает выдавать кредиты на покупку квартир и апартаментов на первичном или вторичном рынке, обремененных залогом стороннего банка. Ранее подобная сделка была возможна с условием, что к моменту выдачи кредита продавец погасит обязательства перед своим кредитором и снимет обременение.

ВТБ отменил первоначальный взнос по ипотеке для клиентов с маткапиталом. Банк готов сразу до 100% осуществить расчет с продавцом или застройщиком из кредитных средств, а сумма материнского (семейного) капитала после его получения будет направлена в счет погашения кредита.

Банк «Открытие» запустил оформление ипотечных кредитов онлайн. На текущий момент полностью удаленно можно оформить ипотеку по двум программам: «Новостройка» и «Рефинансирование».

Банк ДОМ.РФ улучшил условия по ипотеке на индивидуальное жилье. Теперь кредитные средства можно направить не только на приобретение участка с одновременным строительством на нем дома, но и на строительство жилого дома на имеющемся в собственности участке. Ипотека на строительство индивидуального жилого дома доступна по ставке от 8,6% при уплате первоначального взноса от 50% и подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда России.