ПСБ Private Banking разработал комплексный продукт для премиальных клиентов — пакет услуг «Атмосфера», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Это премиальные банковские карты UnionPay Diamond и «Мир Премиальная» — уникальная металлическая карта на базе национальной карты «Мир». Также клиентам доступны уже привычные карты Mastercard World Elite и Black Edition. По своему выбору клиент может оформить до восьми бесплатных основных и дополнительных карт. Любая из этих карт позволяет бесплатно снимать наличные в банкоматах всех банков и предоставляет льготные тарифы по переводам и платежам», — говорится в релизе.

Еще одна опция в составе пакета «Атмосфера» — новая собственная бонусная программа «Космос», которая позволяет держателю пакета получать одновременно доход на остатки до 5% годовых в рублях и повышенный кешбэк до 3% от суммы покупок в любых категориях.

Также клиенты смогут воспользоваться приоритетным доступом в бизнес-залы аэропортов по карте Priority Pass и услугами консьерж-службы ПСБ Private Banking.

Новинкой также является сервис «Семейный доступ», который позволит членам семьи клиента оформлять продукты на выгодных условиях и получать ряд привилегий, а также включает специальные сервисы для детей и детские карты.