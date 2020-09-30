Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковного ООО «Олтайм», управляющего сетью магазинов часов и ювелирных украшений, к СберБанку о взыскании 1 млрд рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 29 сентября, к производству он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не раскрываются.

Группа «Сбер», представившая 24 сентября новый логотип — градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в том же цвете, ранее заявила, что готова к спекуляциям по поводу своего нового бренда.

В сообщении отмечалось, что «Сбер» провел все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все его бренды «зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом».

Сеть AllTime 25 сентября заявила, что подала в суд на «Сбер» из-за плагиата, поскольку, по ее мнению, представленный им логотип в точности повторяет товарный знак сети, который она зарегистрировала в 2018 году. Сеть уверяет, что из-за этого понесет колоссальные убытки, и требует в иске от группы «Сбер» 1 млрд рублей.

В Роспатенте тогда сообщили, что в Палату по патентным спорам возражения по поводу товарного знака «Сбер» от компании AllTime не поступало.