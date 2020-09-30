Росгосстрах Банк предлагает клиентам оформить новую дебетовую карту «Мир автомобилиста».

Пользование картой будет бесплатным при среднемесячном остатке от 30 тыс. рублей или при ежемесячном обороте от 15 тыс. рублей. В остальных случаях стоимость обслуживания составит 99 рублей в месяц.

Держатели карты получат кешбэк за покупки на сумму от 300 рублей и минимальном ежемесячном обороте по карте от 5 тыс. рублей в размере 5% в категориях: «АЗС и авто», «Рестораны», «Развлечения». Возврат денежных средств от всех остальных трат составит 0,5%. Максимальные ежемесячные выплаты достигнут 3 тыс. рублей.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка будет бесплатным, а в банкоматах других кредитных организаций составляет 1,5%, минимум 300 рублей (0% — в банкоматах СберБанка, банка «Открытие»), в ПВН других кредитных организаций — 1,5%, минимум 300 рублей.

«Данная карта привлекает внимание наличием кешбэка и возможностью бесплатного обслуживания», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.