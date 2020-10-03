Аналитики банка «Русский Стандарт» изучили взаимосвязи между географией покупок и полом своих клиентов — держателей карт банка в первом полугодии 2020-го.

Топ-3 города — лидера трат (по сумме и количеству покупок, без учета Москвы и Санкт-Петербурга) у обоих полов во многом совпал. Первые две строчки заняли Екатеринбург и Казань соответственно. Третье же место у женщин занял Саратов, а у мужчин — Новосибирск.

«В Екатеринбурге, где, по данным статистики, женщин традиционно живет больше, чем мужчин, средняя сумма одной «женской» покупки выше — 1 018 рублей против «мужской» в 1 002 рубля. При этом в Казани, где перевес в общей статистике численности населения также на стороне женщин, средний чек у мужчин заметно выше, чем у женщин — 1 119 рублей против 741 рубля. В рейтинге «женской» финансовой географии оказался Саратов. Здесь средний чек одной покупки по картам у представительниц прекрасного пола составил 540 рублей. У мужчин-саратовчан он — 728 рублей», — сказано в сообщении.

Новосибирск, который оказался в числе городов — лидеров «мужских» трат, показал следующие данные по средним суммам покупок: 1 031 рубль у мужчин против 955 рублей у женщин.



Бессменными лидерами по количеству и сумме операций по картам в первом полугодии ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург. Средняя сумма одной покупки у женщин в Москве — 1 258 рублей, а у мужчин — 1 482 рубля. В Санкт-Петербурге такое же соотношение — 1 175 рублей против 1 320 рублей, уточнили в «Русском Стандарте».