«Тинькофф» устранил сбой в работе сервисов, в связи с которым ряд клиентов могли столкнуться с неправильным отображением остатков на брокерских счетах в приложении «Инвестиции». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

«К старту торгов все исправлено», — заверили в кредитной организации.

Утром 1 октября в работе сервисов «Тинькофф» произошел сбой. В частности, клиенты «Тинькофф» в социальных сетях жаловались на некорректное отображение остатков на брокерских счетах в приложении «Инвестиции».

В компании заявили, что ситуация с некорректным отображением остатков на брокерских счетах коснулась менее чем 2 тыс. клиентов, и подтвердили, что деньги никуда не пропали.

«Ситуация связана только с отображением информации в приложении, деньги (акции, бумаги, фонды) никуда не пропали. Ситуация затронула менее 2 тыс. человек», — сообщили в банке.



Позже там уточнили, что технические неполадки произошли во время утреннего обновления клиентских лимитов (стандартная брокерская процедура, которая обычно проходит до начала торгов). «До начала торгов проблема с выгрузкой лимитов нашими инженерами штатно была поправлена, клиентские портфели ситуация никак не затронула», — добавили в «Тинькофф».