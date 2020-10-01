Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 26 млрд долларов, больше всего потерял совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов — 7,2 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года сократилось на 2,95 млрд долларов, до 25,1 млрд долларов, при этом он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 1,17 млрд долларов, до 20,2 млрд долларов. На третьем месте — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал за январь — сентябрь сократился на 5,25 млрд долларов, до 19,3 млрд долларов.

Четвертое и пятое места заняли основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») соответственно — их капитал по итогам первых девяти месяцев составляет по 18,3 млрд долларов. На шестую с седьмой строчки поднялся Роман Абрамович (Evraz) — его состояние с начала года упало на 780 млн долларов, до 15,6 млрд долларов. На седьмое место вышел бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство сократилось на 197 млн долларов и составило 15,2 млрд долларов.

Российские миллиардеры с начала года потеряли 16,7 млрд долларов При этом более чем половине участников рейтинга удалось увеличить свое благосостояние.

Совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов переместился с шестого сразу на восьмое место — его состояние с начала года упало на 7,17 млрд долларов и составило 15,1 млрд долларов. Основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг остался на девятой строчке рейтинга с состоянием в 14,5 млрд долларов, которое за январь — сентябрь сократилось на 319 млн долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в 13,4 млрд долларов; с начала года он снизился на 446 млн долларов. Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», остается на одиннадцатом месте — он с начала года потерял 5,14 млрд долларов, и его состояние составляет 13 млрд долларов.